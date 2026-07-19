Monday, July 20, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Diyaaradaha Dagaalka Maraykanka Oo Ilaalinaya Amniga Garoonka Ciyaarta Spain iyo Argentina

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka ayaa ku sugan qeybta VIP-da ee garoonka Final-ka ee caawa ee Argentina vs Spain.

Diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa ka qayb qaadanaya sugidda amniga garoonka ay ka dhacayso ciyaarta u dhaxaysa Spain iyo Argentina ee lagu kala riixanayo hanashada koobka Adduunka.

Waxa garoonka dul heehaabaya diyaaradaha dagaalka oo amniga sugaya waxana garoonka goob joog ka ah oo ciyaarta daawanaya madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump.