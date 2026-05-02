Diyaaradda ay Qatar siisay Trump oo laga warbixiyey halka ay marayso

HNN: Diyaaradda weyn (Jumbojet) ee Donald Trump hadiyad ahaan uga helay Qatar ayaa dhammaatay tijaabooyinkii, waxaana la qorsheeyay inay diyaar u noqoto in loo isticmaalo sida diyaaradda madaxweynaha xagaaga, sida uu sheegay ciidanka cirka ee Maraykanka.
Diyaaradda oo ah Boeing 747 “si rasmi ah ayay u dhammaysatay wax ka beddelkii iyo duulimaadyadii tijaabada ahaa, haddana waa la rinjiyeynayaa,” ayay ciidanka cirka ku sheegeen bayaan ay soo saareen Jimcihii.
Diyaaradda waxay ku socotaa qorshihii loogu talagalay, waxaana la filayaa in lagu soo bandhigo midabyo cusub oo casaan, caddaan iyo buluug ah xagaaga, ayay hadalka ku dareen.
Hadiyadda ka timid Qatar, oo qiimaheedu gaarayo boqolaal milyan oo doollar, ayaa dhalisay su’aalo ku saabsan anshaxa iyo dastuurka. Waxa kale oo ay keentay walaac la xiriira dhinaca amniga, maadaama la adeegsanayo diyaarad uu bixiyay dal shisheeye oo loo isticmaalo sida diyaaradda madaxweynaha oo badanaa loo yaqaan Air Force One.
