Dood kulul Oo Dhinaca Dagaalka Iran ah Oo Dhex martay Wasiirka Difaaca Mareykanka Iyo Warbaahinta

Dood kulul oo dhex martay wasiirka difaaca Mareykanka Pete Hegseth iyo wariye Smith ayaa iftiimisay su’aalo la xiriira waxtarka howlgal militari oo la magac baxay Operation Midnight Hammer.
Hegseth ayaa sheegay in xarumihii nukliyeerka si buuxda loo burburiyay, isaga oo tilmaamay in hanjabaaddii ugu weyneyd la baabi’iyay.
Si kastaba, Smith ayaa su’aal geliyay sababta dagaalka loo galay, isaga oo yiri: “Haddii halista la ciribtiray, maxaa keenay in dagaal loo baahdo?”
Hegseth ayaa ku jawaabay in bartilmaameedku uusan ahayn oo kaliya awoodda jirta, balse sidoo kale ay jireen himilooyin aan wali laga tanaasulin.
Smith ayaa mar kale cadaadis saaray, isaga oo weydiiyay in howlgalkaasi wax natiijo ah keenay iyo in kale, isaga oo leh: “Markaa, Operation Midnight Hammer wax ma qaban?”
Hegseth ayaa ku jawaabay: “Waxaad seegtay ujeeddada.”
Isweydaarsigan ayaa soo bandhigay jahawareer ku saabsan yoolka dhabta ah ee howlgalka, iyadoo aan si cad loo qeexin waxa guul loo arko iyo waxa aan la gaarin.