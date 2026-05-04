Dowlada Somalia oo Wafdi culus u Dirtay Dalka Burkina Faso.

Wasiirka Amniga Gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, ayaa booqasho rasmi ah ku tegay dalka Burkina Faso, kaddib casuumaad uu ka helay dhiggiisa dalkaas, Mahamadou Sana. Booqashadan ayaa muujinaysa dadaallada sii kordhaya ee Soomaaliya ku doonayso inay ku ballaariso xiriirrada amni ee ay la leedahay dalalka kale ee Afrika, gaar ahaan kuwa wajahaya caqabadaha la midka ah ee dhinaca amniga.
Wafdiga uu hoggaaminayo Wasiir Fartaag ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay garoonka Ouagadougou Thomas Sankara International Airport ee caasimadda dalkaas. Soo dhoweynta waxaa ka qeyb galay masuuliyiin sar sare oo ay ka mid yihiin Wasiirka Amniga Burkina Faso, Taliyaha Booliska, iyo saraakiil kale oo muhiim ah. Tani waxay muujinaysaa ahmiyadda ay Burkina Faso siinayso xiriirka ay la leedahay Soomaaliya iyo heerka iskaashi ee labada dhinac doonayaan inay gaaraan.
Booqashada Wasiirka ayaa si gaar ah diiradda u saaraysa dhowr qodob oo muhiim ah:
Xoojinta iskaashiga amni: Labada dal waxay ka wada shaqeynayaan sidii loo dhisi lahaa xiriir adag oo amni, iyadoo la tixgelinayo khibradaha ay kala leeyihiin.
La dagaallanka argagixisada: Soomaaliya iyo Burkina Faso labaduba waxay wajahaan khataro ka imanaya kooxo xagjir ah, sida Al-Shabaab iyo Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, taasoo ka dhigaysa iskaashi mid lagama maarmaan ah.
Is-weydaarsiga xogaha sirdoonka: Wadaagista xogaha muhiimka ah waxay kor u qaadi kartaa awoodda labada dal ee ka hortagga weerarrada.
Horumarinta hay’adaha amniga: Iskaashigu wuxuu sidoo kale ka caawin karaa tababar, qalabeyn, iyo casriyeyn lagu sameeyo hay’adaha amniga.
Kulamada la filayo inay dhex maraan labada dhinac inta uu socdo safarka ayaa noqon doona kuwo muhiim u ah dhisidda istaraatiijiyad wadajir ah oo lagula dagaallamo kooxaha xagjirka ah ee khatarta ku haya amniga gobolka Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika iyo gobolka Saaxil (Sahel). Iskaashigan wuxuu noqon karaa mid horseeda:
Yaraynta weerarrada argagixiso
Kor u qaadidda xasilloonida gudaha
Xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Afrika dhexdeeda
Booqashadan rasmi ah waxay ka tarjumaysaa jihada cusub ee Soomaaliya ay u qaadayso iskaashi caalami ah oo dhinaca amniga ah, iyadoo raadineysa xalal wadajir ah oo lagula tacaalo caqabadaha adag ee argagixisada. Sidoo kale, waxay xoojinaysaa xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Burkina Faso, taasoo laga yaabo inay keento natiijooyin wax ku ool ah oo waxtar u leh labada shacab.