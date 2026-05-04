Madaxweyne ku xigeenka Iran Oo ka Hadlay Xaalada ka Taagan Hormuz.

Mohammad Reza Aref, madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Iran, ayaa sheegay in maareynta marin-biyoodka Hormuz ay tahay xuquuq sharci ah oo ay leedahay dalkiisa, sida ay werisay wakaaladda wararka ISNA.
Aref ayaa sidoo kale sheegay in bishii Janaayo cadowgu uu isku dayay inuu abuuro xasillooni darro iyo kala qeybsanaan bulshada dhexdeeda ah, balse dadaallada mideynta ee dowladda ay si buuxda u fashiliyeen qorshahaas.
Wuxuu intaa ku daray in Iran aysan dooneyn dagaal, balse haddii lagu qasbo ay si adag uga jawaabi doonto. Sidoo kale, wuxuu xusay in dib-u-dhiska guryaha iyo xarumaha ganacsi ee waxyeelladu gaartay uu durba bilowday, islamarkaana ay tahay in mudnaan sare la siiyo sii wadistiisa.