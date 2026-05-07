Jarmalka Oo Eedaymo culus Oo Dhinaca Dagaalka Iran u Jeediyey Donald Trump

Wasiirka maaliyadda ee Jarmalka, Lars Klingbeil, ayaa ku eedeeyay waxa uu ku tilmaamay “dagaalka mas’uuliyad darrada ah ee Donald Trump ka wado Iran” inuu sabab u yahay hoos u dhac weyn oo ku yimid dakhliga canshuuraha ee la filayay.
Guddi khubaro canshuureed ah ayaa dhimay qiyaastii dakhliga la filayay sannadaha ilaa 2030 in ka badan boqol bilyan oo dollar marka loo barbardhigo saadaashii hore.
Khasaaraha sanadkan kasoo gaaray canshuuraha federaalka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose ayaa lagu qiyaasay ku dhowaad saddex iyo toban bilyan oo dollar.
Dowladda isbahaysiga ee Jarmalka ayaa la daalaa dhacaysa sidii ay u kobcin lahayd dhaqaalahooda oo sannado badan hakad ku jiray. Hase yeeshee, Klingbeil wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqii wanaagsanaa ee dhaqaalaha uu gaabis noqday sababo la xidhiidha colaadda Iran