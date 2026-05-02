Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Ciidanka Badda ee Mareykanka ay u dhaqmeen “sida burcad‑badeed” isagoo ka hadlaya qabsashada markab intii lagu jiray go’doominta ay Mareykanku saareen dekedaha Iiraan, sida ay werisay Agence France‑Presse (AFP).
“Waxaan fuulnay markabka oo waxaan la wareegnay gacan‑ku‑hayntiisa. Waxaan la wareegnay xamuulkiisa iyo saliidda. Waa ganacsi aad u faa’iido badan,” ayuu Trump ka sheegay isu‑soo‑bax ka dhacay Florida.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, isla markaana ay dadkii goobta joogay sacbinayeen, ayuu yiri: “Waxaan nahay sida burcad‑badeed. Si uun ayaan u nahay burcad‑badeed, balse kama dhigno ciyaar.”
Laba toddobaad ka hor, Trump wuxuu sheegay in askar ka tirsan Ciidanka Badda Mareykanka ay rasaas ku fureen kaddibna ay qabsadeen markab xamuul ah oo calanka Iiraan wata oo marayay gudaha Gacanka Cumaan, markii uu isku dayay inuu jebiyo go’doominta badda ee Mareykanka.
Isbarbardhigga Trump ee dhaqdhaqaaqa badda ee Mareykanka iyo burcad‑badeednimo ayaa imanaya xilli khubarro dhinaca sharciga ah ay ka digayaan xiritaanka Marinka Hormuz ee ay Iiraan sameysay iyo qorshayaasheeda ku aaddan inay canshuur ama khidmad ku soo rogaan maraakiibta halkaas ka gudubta.
Tehraan ayaa si wax ku ool ah u xirtay marinka biyaha kaddib billowgii ololaha weerarrada cirka ee Mareykanka iyo Israa’iil ee ka dhanka ahaa Iiraan, kuwaas oo bilaabmay 28‑kii Febraayo.
Bishii la soo dhaafay, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay go’doomin lagu soo rogay dekedaha Iiraan, kaddib markii wadahadalladii nabadda ay ku guuldarreysteen inay wax horumar ah sameeyaan.