Sunday, April 19, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Somali

Madaxda TPLF Oo Abay Axmed ku Eedeysay Inuu Jabiyay Heshiiskii Una Hanjabtay Dagaal

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail

Dhawaan Abiye Ahmed, ayaa mudo xileedka u kordhiyay Madxwaynaha Tigreega, Tadase Woreda. Laakin, arrintas waxaa ka biyo diidday TPLF.

Golaha dhexe ee TPLF waxay maanta go’aamiyen in dib loo soo celiyo maamulki iyo Barlaamankii Tigreega ee lix sanno kahor la doortay. Arrintan ayaa ka dhigan in lagu laabtay halkii dagaalka Waqooyi ka bilawday. Waa in heshiiskii Pretoria burburay, islamarkaana doorashadii khilaafku ka bilawday lagu noqday. Arrintan TPLF, soo saartay ayaa u muuqata in ay doonnayan in xoog ku soo celiyaan dhulka lagu murransan yahay. Waa gambeel dagaal loo yeedhiyay.

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.