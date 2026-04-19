Maraykanka oo Qabtay Markab Xamuul Oo Iran Laga Leeyay Iyo Maraakiib Dalxiis Oo ka Gudbay Gormuz.

Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay qabteen markab xamuul oo calanka Iran sita kadib markii uu isku dayay inuu ka gudbo go’doominta uu Mareykanku saaray.
Trump wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay marka hore markabka u direen digniin, balse markii uu sii watay dhaqaaqiisa, ay “si toos ah u joojiyeen iyagoo dalool ka sameeyay qolka matoorka,” taasoo keentay in markabku istaago.
Wuxuu intaas ku daray in ciidamada Mareykanka ay hadda la wareegeen gacan ku haynta markabka.
Laba markab dalxiis ayaa ka gudbay marinka Hormuz
Shirkadda Tui ayaa xaqiijisay in laba ka mid ah maraakiibteeda dalxiiska ay si guul leh uga gudbeen marinka Hormuz.
Xog cusub oo ay shirkaddu ku daabacday boggeeda internetka, Tui waxay sheegtay: “Mein Schiff 4 iyo Mein Schiff 5 si guul leh ayay uga gudbeen marinka Hormuz,” inkasta oo aysan cayimin goorta ay tani dhacday. Waxay sidoo kale sheegtay in maraakiibtu hadda u jihaysan yihiin dhanka Badda Mediterranean-ka.
“safarka ayaa la sameeyey iyadoo la raacayo isku-duwidda iyo oggolaanshaha hay’adaha ay khusayso, si nidaamsan oo si taxaddar leh loo tixgeliyay xaaladda amniga,” ayay tidhi shirkaddu
Lama oga in rakaab ay saarnaayeen maraakiibtaas iyo in kale, waxaana TUI ay u mahadcelisay “kaptannada iyo shaqaalaha” kuwaas oo “suurtageliyay safar nabdoon iyagoo muujiyay xirfad sare iyo feejignaan.”