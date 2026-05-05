Yukrayn: 26 qof ayaa lagu dilay weerarro badan oo Ruushku qaaday ka hor xabbad-joojin.

HNN: Ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhintay weerarro kala duwan oo Ruushku ku qaaday Yukrayn maalintii Talaadada, 12 ka mid ahna waxay ku dhinteen mid ka mid ah weerarradii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan ilaa hadda.
Madaxweynaha Yukrayn, Volodymyr Zelenskyj, ayaa fiidnimadii Talaadada sheegay in afar qof lagu dilay weerar lagu qaaday magaalada Dnipro oo ku taalla bartamaha dalka.
– Kuwani waa weerarro argagixiso oo si buuxda u naxariis-darro ah oo aan wax macno milatari ah lahayn, ayuu Zelenskyj ku qoray fariin uu soo dhigay Telegram.
Weerarkan ayaa yimid saacado yar ka hor xabbad-joojinta ay Yukrayn ku dhawaaqday oo bilaabanaysa saqda dhexe ee habeenka Arbacada, isla markaana kadib markii la sheegay in 12 qof lagu dilay duqayn lagu bartilmaameedsaday magaalada Zaporizjzja ee koonfur-bari Yukrayn.
In ka badan 20 ayaa la dilay
Adeegga gurmadka ee Yukrayn oo sheegay tirada dhimashada ee Zaporizjzja. Ugu yaraan 16 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaasi. Dhismayaal rayid ah oo badan ayaa la beegsaday, oo ay ku jiraan guryo la deggan yahay.
Hal ama dhowr bam oo si gaar ah loo hago ayaa la sheegay in la isticmaalay. Guryo la dagan yahay, goob baabuurta lagu dayac diray iyo meel lagu dhaqo baabuurta ayaa la burburiyay, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Ivan Fedorov. Waxa kale oo dab ka kacay dukaan iyo xarun shirkad, ayuu intaa ku daray.
Sidoo kale magaalada Kramatorsk ee bariga Yukrayn ayaa la kulantay weerar Talaadadii. Maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in shan qof lagu dilay halkaas. Habeenkii Talaadada ka hor, xarun gaas oo ku taalla gobolka Poltava ayaa sidoo kale la weeraray, halkaas oo shan qof lagu dilay. Tirada dhimashada waxay u muuqataa inay gaartay ugu yaraan 26 qof.
Xabbad-joojin
Weerarrada dhimashada leh ee Talaadada ayaa dhacaya ka hor suurtargalinmada xabbad-joojin ku-meelgaar ah oo u dhexeysa Ruushka iyo Yukrayn. Madaxweynaha Yukrayn, Volodymyr Zelenskyj, ayaa ku dhawaaqay xabbad-joojin bilaabanaysa saqda dhexe ee habeenka Arbacada, balse wuxuu sheegay in Yukrayn ay xaq u leedahay inay si la mid ah uga jawaabto weerarrada.
