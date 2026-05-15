Dowladda Turkiga oo ku Biirtay Dhexdhexaadinta Siyaasiyiinta Somaliya.

Dowladda Turkiga ayaa la sheegay inay door muuqaal ahaan aan toos ahayn balse saameyn leh ku leedahay dadaallada socda ee lagu xallinayo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka, iyadoo warar laga helayo ilo diblomaasiyadeed ay tilmaamayaan in Ankara ay si qarsoodi ah uga qeyb qaadanayso fududeynta wada hadallada ka socda magaalada Muqdisho.
Wada hadalladan oo ay garwadeen ka yihiin safiirrada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa lagu doonayaa in xal looga gaaro khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo hannaanka kala guurka siyaasadeed, xilli Soomaaliya ay wajahaysa marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in diblomaasiyiinta reer galbeedka ay Turkiga ku dhiirrigeliyeen inuu door dhexdhexaadin ah ka qaato xaaladda, iyagoo Ankara u arka saaxiibka shisheeye ee ugu kalsoonida badan Soomaalida, isla markaana leh awood uu ku kasban karo kalsoonida dhinacyada is haya.
Dhowaan, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Turkiga ayaa Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ugu baaqay inuu Soomaaliya u diro ergo gaar ah oo dhexdhexaadisa dhinacyada siyaasadda dalka, si looga hortago in xaaladdu isu beddesho qalalaase siyaasadeed oo saameeya geeddi-socodka dowlad dhiska.
Sida ay ogaatay Allbanaadir, Turkigu wuxuu si cad uga baaqsaday inuu si toos ah uga soo muuqdo miiska wada hadalka, isaga oo ka fogaanaya tallaabo kasta oo loo fasiran karo faragelin siyaasadeed. Ankara ayaa muddo dheer ku adkaysanaysay siyaasadda ah inaysan si toos ah ugu milmin arrimaha gudaha Soomaaliya, inkasta oo ay si joogto ah u taageerto dowladda federaalka.
Dadaalkan hoose ee Turkiga ayaa loo arkaa mid lagu ilaalinayo xasilloonida Soomaaliya, maadaama qalad kasta oo siyaasadeed uu wiiqi karo horumarkii laga sameeyay amniga, dib u dhiska hay’adaha dowladda iyo kobaca dhaqaalaha.
Mashaariicda waaweyn ee Turkigu ka hirgeliyey Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin dhismaha kaabeyaasha dhaqaalaha, iskaashiga difaaca, taageerada waxbarashada, gargaarka bani’aadannimo iyo heshiisyada tamarta, ayaa si toos ah ugu xiran jawi siyaasadeed oo xasilloon.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u arka doorka Turkiga mid ka sarreeya isbeddellada siyaasadeed ee gudaha, iyagoo rumeysan in xiriirka Ankara iyo Muqdisho uu sii jiri doono cid kasta oo talada dalka qabata.
Iyadoo Soomaaliya ku jirto mid ka mid ah marxaladihii ugu xasaasisanaa ee siyaasadeed sanadihii u dambeeyay, indhaha ayaa ku sii jeeda dadaallada diblomaasiyadeed ee hoose ee Turkiga, kuwaas oo laga yaabo inay noqdaan kuwa go’aamiya in dalka uu u jihaysto heshiis siyaasadeed iyo xasillooni waarta, ama uu wajahayo hubanti la’aan hor leh.