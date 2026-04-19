“Duullaan Been ah ayaa lagu qaaday Ciraaq Iyo Liibiya Maantana Iran.”Madaxweynaha Brazil

Madaxweynaha Brazil, Lula da Silva ayaa si adag uga hadlay duulaanka la qorsheynayo in lagu qaado Iran isagoo xusay in duulaaankii lagu qaaday Ciraaq Iyo Liibiya uu ahaa mid been abuur ah.
Waxuuna yiri:
Duullaankii lagu qaaday Ciraaq wuxuu ahaa been. Xagee ku dambeeyeen hubka wax gumaada ee la sheegay in Saddam Hussein haystay? Waligood lama helin.
Duullaankii ay Faransiiska iyo Ingiriiska ku qaadeen Liibiya wuxuu ahaa been kale oo khasaare aad u weyn geystay waqtigaas.
Weerarka iyo xasuuqa ay Israa’iil ka waddo Qasa waa been kale oo aad u weyn.
Haddana duqeymaha Israa’iil ka waddo Lubnaan maxaa lagu marmarsiyoonaya?
Haddana duullaanka Mareykanka ku qaaday Iiraan , sidoo kale muxuu yahay marmarsiyaha? waa isla wixii aan horey usoo aragnay ee beenta ahaa.”