Wararkii Ugu Denbeeyay Ee Xiisada Maraykanka Iyo Iran

Madaxweynaha Iiraan, Masoud Pezeshkian, ayaa Axaddii sheegay in dalkiisu doonayo inuu ku soo afjaro dagaalka kala dhexeeya Mareykanka si sharaf leh, isagoo ku eedeeyay Donald Trump inuusan xaq u lahayn inuu Tehran ka xayuubiyo xuquuqdeeda nukliyeerka.
Pezeshkian wuxuu adkeeyay in Iiraan aysan ahayn dal dagaal doon ah, balse ay is-difaacayso, isaga oo ugu baaqay shacabka inay si adag uga hortagaan cadow uu ku tilmaamay mid dhiig-miirato ah.
Iran maka tanaasuli doontaa barnaamijka nukliyeerka oo ah waxa ay ugu marmarsiiyoonayaan mareykanka iyo YHD si ay uburburiyaan dowladda Iran.
Madaxweynaha Iiraan ayaa runta indhaha kaga dhuftay Donald Trump, Warbaahinta Iiraan ayaa hadda baahisay in Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian uu sheegay in Trump uusan heli karin sabab sharci ah oo uu dalkiisa kaga hor istaago xuquuqda uu u leeyahay samaysiga Nuclear-ka. Trump ayaa horey u sheegay in Iiraan oggolaatay inay ka tanaasusho barnaamijkeeda Nuclear-ka.
Ibrahim Casiisi, Gudoomiyaha guddiga ammniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Baarlamanka Iiraan, ayaa sheegay in Mareykanku uu marwalba ka baxayo axdiga iyo balanta uu la galo Iiraan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ficilada uu Mareykanku ku jabinayo balamahaas ay sabab u yihiin in Iiraan ay markale dib u xidho marin biyoodka Hormus.
Mareykanka iyo Iiraan ayaa sheegay in horumar laga sameeyay wadahadallada iyadoo wali hubanti la’aan ka taagan tahay marin biyoodka Hormuz.
Quburada ugu sareysa dhanka Wadaxaajoodka dowladda Iiraan ayaa sheegay in wadahadalladii dhawaan lala yeeshay Mareykanka uu jiro isfaham hordhac ah laga gaadhay laakiin caqabadaha ugu weyn ayaa kataagan arrimaha nukliyeerka iyo marin biyoodka Hormuz, halka Madaxweyne Donald Trump uu wadahadallada ku tilmaamay wada hadalo wanaagsan inkastoo uu ka digay hanjabaadaha iran eebku saabsan marin biyoodka muhiimka ah ee Hormuz.
Dhinacyada Midkoodna ma uusan sheegin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xaaladda wadahadallada.