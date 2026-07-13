Ganacsade Reer Awdal ah Oo Sheegay In Mulkiilaha Dahab-shiil ka Dhacay Lacag Fara-badan. by Heemaaln July 13, 2026 July 13, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 29 Xiisad Diblomaasi Oo ka Dhex-qaraxday Dalka Spain iyo Israel Markii Israel Xirtay Dad u Ololeeya Elon Musk Oo Dacwad Culus ku soo Oogay Shirkadda OpenAI Dabaal-dega Xuska Maalinta Xoriyada Ee 1-da Luuliyo Oo Muqdisho Caawa ka Socota. 12 qof Oo ku Dhimatay Dab Xoogan Oo ka kacay Kaymaha Spain. 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Trump Oo Sheegay Inuu Dhintay Hogaamiyaha Cusub Ee Iran Iyo Inay Ogolaadeen Heshiiskii Nukriyeerka next post “Reer Awdal Ma-garanayaan Cida Wax u Ogol,”Rooda Cabdi Oo ka Hadashay Duqaymo ka Dhacay Deg Berbera