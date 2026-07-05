Ganacsigii Badda Ee ka Dhexeeyay Qatar iyo Iran Oo Dib u Bilowday kadib Mudo Uu Hakad ku jiray

Wasaaradda Gaadiidka ee Qatar ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilowday howlaha maraakiibta iyo gaadiidka badda ee ay la leedahay Iran.
Wakiilka ganacsiga ee Iran ee Doha ayaa xaqiijiyay warkan, isagoo sheegay in ganacsiga badda ee labada dal la soo celiyay “ka dib shan bilood.”
Wasaaradda Gaadiidka ee Qatar ayaa ku qortay bayaan ay ku daabacday barta bulshada X in xorriyaddan dhaqdhaqaaqa ay ku jirto “nooc kasta oo maraakiib ah” waxayna ku nuuxnuuxsatay in “qalabka badbaadada iyo amniga ee lagama maarmaanka ah la heli karo.”
Hadalkan ayaa yimid dhowr maalmood ka dib markii wasaaraddu ay weydiisatay milkiilayaasha iyo isticmaalayaasha dhammaan maraakiibta aan ganacsiga ahayn, oo ay ku jiraan doonyaha raaxada, doonyaha kalluumeysiga, kuwa taalagada leh, iyo maraakiib kale oo la mid ah, inay joojiyaan gaadiidka badda iyo dhaqdhaqaaqyadooda.
Abs Abdulkhani, oo ah la-taliyaha ganacsiga ee Iran ee Qatar, ayaa u sheegay warbaahinta Iran in “iyadoo la raacayo dabagalka joogtada ah ee safaaradda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Doha iyo isku-dubaridka mas’uuliyiinta khuseeya ee dowladda Qatar,” in gaadiidka badda ee badeecadaha u dhexeeya dekedaha Deir iyo Al Ruwais dib loo bilaabay.