Sunday, April 19, 2026
Guddoomiyaha Baarlamaanka Iran Oo Eedeeyay Maraykanka Iyo Israel

Guddoomiyaha Baarlamaanka Iran ayaa aroortii hore ee Sabtida si kulul u sheegay in Mareykanka iyo Israa’iil ay ku guuldareysteen inay ku gaaraan ujeeddooyinkooda been iyo marin-habaabin, isagoo fariin adag ka diray mid ka mid ah marin-biyoodka ugu xasaasisan dunida.

Hadalkaasi wuxuu si gaar ah u taabtay Strait of Hormuz, halkaas oo uu ku adkeeyay in maritaanka maraakiibta uu ku xirnaan doono oggolaanshaha Tehran arrin sare u qaadaysa walaaca ku saabsan amniga marin-badeedka caalamiga ah.

Hadalkan, oo u muuqda digniin diblomaasiyadeed iyo mid istiraatiiji ah, ayaa imanaya xilli xiisadaha gobolka ay sii kordhayaan, isla markaana iftiiminaya sida siyaasadda iyo awoodda milatari ay isugu dhex milmeen biyo-mareenka ugu muhiimsan ganacsiga tamarta adduunka.

Madaxweynaha Brazil,Lula da Silva ayaa hadal uu maanta jeediyay wuxuu yiri; “Waa inaan joojinaa inaan been ka sheegno dadka kale si aan u burburinno. Dalalka Latin Ameerika waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin meel daroogo laga ganacsado, si loo takooro oo loo beegsado, halka dunidda Carabta loo sawirro inay yihiin dhulka argagixisada , marka yaa ah kuwa wanaagsan ee dunidan ku nool?”

