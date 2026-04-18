Wasiir ka tirsan Iran:-“Iran Diyaar uma Aha inay Wadahadalo Dheeraad ah la Gashto Maraykanka.”

Ku-xigeenka Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa sheegay in dalkiisu uusan diyaar u ahayn wareeg cusub oo wadaxaajoodyo fool-ka-fool ah oo uu la yeesho Mareykanka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP.
Sababtuna ayuu wasiirka ku sheegay inay tahay in Washington aysan diyaar u ahayn inay ka tanaasusho waxa uu ku tilmaamay dalabyo “xad-dhaaf ah” oo ku saabsan arrimo muhiim ah.
Saeed Khatibzadeh ayaa sidoo kale AP u sheegay in Tehran aysan u wareejin doonin uranium-keeda la kobciyay Mareykanka, isagoo arrintaas ku tilmaamay “mid aan suurtagal ahayn”, inkastoo hadallo ka duwan uu Jimcihii sheegay Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump.
Khatibzadeh wuxuu sheegay in xiriir uu jiray oo u dhexeeya labada dhinac, balse Iran ay rabto in marka hore la dhammeeyo “heshiis qaab-dhismeed”ka hor inta aan la gelin wadaxaajoodyo toos ah.
Wuxuu intaas ku daray in Mareykanka uu u baahan yahay inuu “fahmo oo wax ka qabto walaacyada ugu waaweyn” ee Iran, oo ay ka mid yihiin cunaqabateynta lagu soo rogay dalka.
Horaantii maanta, Trump ayaa sheegay in ay socdaan “wada hadallo aad u wanaagsan” oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran.