Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland oo la Filayo in uu Berri Iska casilo Xilka

Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland, Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa la filayaa inuu maalinta Axadda si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu iska casilay xilka guddoomiyenimada iyo xubinnimada Golaha Guurtida, kadib in ka badan 22 sano oo uu hoggaaminayay golaha. Afhayeen u hadlay golaha ayaa u sheegay in guddoomiyuhu qaatay go’aan kama dambays ah, isla markaana uu arrintaas la socodsiiyay Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro).
Sida ay sheegayaan ilo ku dhow guddoomiyaha, dedaallo kala duwan oo lagu doonayay in dib loogu dhigo ama looga noqdo go’aanka iscasilaadda ayaan mira-dhalin, iyadoo Saleebaan Maxamuud Aadan uu ku adkaystay inuu xilka baneeyo. Waxa la filayaa in fadhi aan caadi ahayn oo Golaha Guurtidu yeelanayo uu si rasmi ah uga shaaciyo go’aankiisa.
Saleebaan, oo 92 jir ah, ayaa xilka guddoomiyaha Golaha Guurtida hayay tan iyo 2004, waxaana lagu tiriyaa siyaasiyiinta ugu muddada dheer ee xil ka soo qabtay Somaliland. Dad ku dhow ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee uu xilka uga degayo ay tahay da’diisa iyo inuu doonayo inuu ka nasto waajibaadka culus ee uu muddada dheer soo hayay.
Intii uu xilka hayay, Saleebaan wuxuu door muuqda ka soo qaatay xalinta khilaafaad siyaasadeed iyo adkaynta wada-hadallada u dhexeeya dhinacyada siyaasadda Somaliland. Taageerayaashiisu waxay ku ammaanaan inuu door ka qaatay ilaalinta xasilloonida iyo ka hortagga xiisado siyaasadeed oo dhowr jeer soo noqnoqday.
Dhanka kale, guddoomiyaha iyo Golaha Guurtida ayaa muddo dheer la kulmayay dhaliilo uga imanayay mucaaradka, ururrada bulshada rayidka ah iyo falanqeeyayaasha siyaasadda. Dhaliilahaasi waxay inta badan la xidhiidheen muddo-kordhinno loo sameeyay xukuumado iyo goleyaal kala duwan, iyo sidoo kale eedeymo sheegaya in Goluhu aanu si buuxda u gudan doorkiisii nabadaynta iyo dib-u-heshiisiinta ee dastuurku u xilsaaray.
Haddii iscasilaaddaasi si rasmi ah u hirgasho, waxay soo afjari doontaa mid ka mid ah hoggaamintii ugu muddada dheereyd ee hay’adaha Somaliland. Waxaana la filayaa in Golaha Guurtidu bilaabo hannaanka dastuuriga ah ee lagu soo dooranayo guddoomiye cusub, xilli isbeddelkan uu noqonayo mid si weyn isha loogu hayo marka la eego kaalinta Golaha Guurtidu ku leeyahay nidaamka siyaasadeed ee Somaliland.