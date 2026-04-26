Hogaamiyeyaasha Caalamka Oo Cambaareynaya Toogashadii lala Eegtay Trump

Hogaamiyeyaasha caalamka ayaa cambaareynaya toogashadii ka dhacday Casho Sharaftii Wariyeyaasha Aqalka Cad, iyadoo dad badan ay ka mid yihiin Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, Ra’iisul Wasaaraha Kanada Mark Carney iyo Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ay muujiyeen gargaar ah in ka soo qaybgalayaasha aysan waxba gaarin, waxayna muujiyeen taageero ay u hayaan Madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa cambaareeyay iskudayga dil ee lagula kacay Madaxweynaha Mareykanka, wuxuuna taageero wayn u muujiyay Trump.
Ismaaciil Cumar Geele ayaa yidhi “Waxaan muujinayaa taageerada buuxda ee aan u hayo Madaxweyne Trump, kadib isku dayga dil ee ka dhanka isaga, falalka noocan ahi waxay kasoo si cad uga soo horjeedaan mabaa’diida dimuqraadiyada.”
Trump oo ka hadlaya ninkii xalay weeraray goobta uu ku sugnaa ee rabay inuu toogto ayaa yidhi “Ninkaasi wuxuu ahaa nin xanuusan, wuxuu naceyb u qabay Masiixiyiinta, waxaan u malaynayaa in walaashii ama walaalkii ay dhab ahaan arrintaa ka cabanayeen xataa waxay cabasho u gudbiyeen Ha’ayadaha fulinta sharciga, wuxuu ahaa qof aad u dhib badan oo qaba dhibaato maskaxeed.”