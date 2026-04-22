Iiraan Oo ka Jawaabtay Codsiga Pakistan uga Yimid Ee Wada-hadalada Maraykanka.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Esmail Baghaei, ayaa ka jawaabay su’aalaha wariyeyaasha ee ku saabsan codsiga Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Pakistan, Maxamed Ishaq Dar, ee ahaa in Iiraan iyo Mareykanku ay kordhiyaan xabbad-joojintii.
Ka dib markii uu muujiyay mahadnaq ku aaddan dadaallada wanaagsan ee Pakistan iyo isku dayadeeda dhexdhexaadinta ah ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka isla markaana lagu dhiso nabad ka dhacda gobolka, Baghaei wuxuu carrabka ku adkeeyay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan aysan ahayn midda bilowday dagaalkan, isla markaana dhammaan tallaabooyinka Iiraan ay ahaayeen kuwo waafaqsan xuquuqdeeda dabiiciga ah ee is-difaaca sharciyeysan ee ka dhanka ah gardarrada milatari ee Mareykanka iyo Israa’iil.
Sidaas awgeed, ayuu yiri, Iiraan si dhow ayay ula socotaa horumarrada gobolka iyo kuwa siyaasadeed, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagama maarmaan ah oo ku habboon si ay u ilaaliso danaha qarankeeda iyo ammaankeeda.
Wuxuu intaas ku daray in ciidamada qalabka sida, iyagoo si buuxda u feejigan, ay diyaar u yihiin inay si dhamaystiran oo go’aan leh u difaacaan midnimada dalka marka ay la kulmaan hanjabaad kasta ama dagaal ka yimaada Mareykanka iyo Israa’iil