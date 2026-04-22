NEWS Kim Jong Un oo Ergay gaar ah u Diray Magaalada Tehran.(Sawirro)

Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong Un ayaa qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo si weyn loo hadal hayo, kadib markii uu ergay gaar ah u diray magaalada Tehran ee dalka Iran, xilli gobolka Bariga Dhexe uu wajahayo xaalad amni iyo siyaasadeed oo aad u kacsan.
Ergayga gaarka ah ee Pyongyang, oo lagu magacaabo Chung Byung-ha (wararka la helay waxay muujinayaan in ergayo kala duwan ay Tehran tageen toddobaadyadii lasoo dhaafay), ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan Abbas Araghchi. Ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in labada dhinac ay yeesheen kulamo xasaasi ah, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin waxyaabaha looga hadlay.
Warbaahinta caalamiga ah ayaa tilmaamaysa in booqashadan ay kusoo aadeyso xilli xiisad xooggan ay ka taagan tahay marin-biyoodka Strait of Hormuz, halkaas oo maraakiib badan ay ku xayiran yihiin kadib dagaalladii u dambeeyay ee u dhexeeyay United States, Iran iyo Israel. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa la rumeysan yahay inay doonayso inay fahamto xaaladda amni ee gobolka iyo saameynta ay ku yeelan karto ganacsiga iyo xiriirrada ay la leedahay Tehran.
Sidoo kale, xiriirka u dhexeeya North Korea iyo Iran ayaa muddo dheer ahaa mid si dhow loo eegayo, gaar ahaan dhinacyada militari, gantaallada ballistic-ga iyo iskaashiga istiraatiijiga ah oo ay dalalka reer galbeedka marar badan walaac ka muujiyeen.
Inkasta oo aan faahfaahinta wada-hadallada la shaacin, haddana booqashadan ayaa loo fasiran karaa fariin muujinaysa in Pyongyang iyo Tehran ay sii xoojinayaan xiriirkooda xilli ay wajahayaan cadaadis xooggan oo kaga imanaya reer galbeedka. Khubarada siyaasadda ayaa sheegaya in kulamadan qarsoodiga ah ay saameyn ku yeelan karaan xaaladda amniga gobolka iyo xiriirka awoodaha waaweyn ee caalamka.