Iiraan oo Shaacisay Nooca Xabbad-joojin ee ay Aqabalayso Wajiga Labaad ee Wadahadalada.

Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Iran, Saeed Khatibzadeh, ayaa adkeeyay in Iran ay diidan tahay xabbad-joojin ku-meelgaar ah, isla markaana ay dooneyso in dagaalka si buuxda looga joojiyo guud ahaan gobolka.
Khatibzadeh ayaa u sheegay warfidiyeenka intii uu ku sugnaa madasha Antalya Diplomacy Forum in xabbad-joojin kasta ay tahay inay ka dhaqan gasho “laga bilaabo Lubnaan ilaa Badda Cas,” isagoo ku tilmaamay arrintaas “xariiq cas” oo Iran leedahay.
Sida ay werisay Al Jazeera, wuxuu sheegay:“Ma aqbali doono wax xabbad-joojin ku-meelgaar ah,” wuxuuna intaas ku daray in dagaalka“ay tahay inay halkan ku dhammaadaan si joogto ah.”
Marka laga hadlayo marin-biyoodka Strait of Hormuz, wuxuu sheegay in marin-biyoodkan, oo ku jira biyaha dhuleed ee Iran, uu mar walba furnaa.
Wuxuu sidoo kale ku eedeeyay Mareykanka iyo Israel inay sabab u yihiin xasillooni darrada gobolka, isaga oo sheegay in tallaabooyinkooda ay saameyn taban ku yeesheen ganacsiga caalamiga ah iyo dhaqaalaha.