Iiraan Oo Walaac Weyn Ka Muujiyey Khataraha ISreal Ee Dekeddaha Iyo Madaarka Berbera Ee Somaliland

Warbixintan ay daabacday Fox News waxay sheegaysaa in dowladda Iran ay walaac weyn ka qabto doorka sii kordhaya ee Somaliland ee gobolka Badda Cas, gaar ahaan haddii dawladda maraykanka United States, Israel iyo xulafadooda reer Galbeedku halkaas ka sameystaan saldhigyo ciidan iyo xarumo istiraatiiji ah.Isla markaana Warbixin ay daabacday Fox News ayaa sheegtay in Iran iyo kooxda Houthi movement ay Somaliland u arkaan khatar cusub oo ka dhalan karta taageerada sii kordheysa ee United States iyo xulafadeeda reer Galbeedka.Fox News
Warbixintu waxay tilmaamaysaa in dekedaha Berbera biyaha qoto dheer iyo garoomada diyaaradaha ee Somaliland ay noqon karaan meel muhiim u ah quwadaha reer Galbeedka si ay ula socdaan ama uga hortagaan weerarrada kooxda Houthi movement ee maraakiibta maraysa Badda Cas iyo marin-biyoodka muhiimka ah ee Bab-el-Mandeb.
Sida lagu sheegay warbixinta, Iran ayaa lagu eedeeyay inay ku riixayso Xuutiyiinta inay dib u bilaabaan weerarrada maraakiibta ganacsiga, gaar ahaan kadib markii marin-biyoodka Strait of Hormuz uu noqday meel khatar badan leh. Taasi waxay sababtay in Bab-el-Mandeb uu noqdo waddo aad muhiim ugu ah dhoofinta shidaalka Bariga Dhexe ee u socda Asia.
Khabiirka arrimaha Bariga Dhexe ee Lisa Daftari ayaa sheegtay in Iran ay Somaliland u aragto “xarun cusub oo reer Galbeed iyo Israa’iil taageersan” oo si weyn u wiiqi karta saameynta Tehran ku leedahay Badda Cas iyada oo loo marayo Xuutiyiinta.
Warbixintu, waxay xustay in Xuutiyiinta si cad uga digeen in ay weerari doonaan saldhig kasta oo Maraykan ama Israa’iil ku yeeshaan Somaliland, haddii xiisadda gobolka sii kororto.
Dhanka kale, Aqalka Cad ayaa sheegay in howlgalka militari ee Mareykanka uu si weyn u daciifiyay kooxaha Iran taageerto. Afhayeen u hadlay Aqalka Cad ayaa sheegay in Washington ay weli qiimeyneyso xidhiidhka istiraatiijiga ah ee ay la yeelan karto Somaliland.
Sidoo kale, Edmund Fitton-Brown,ayaa sheegay in Iran ay si gaar ah uga cadhootay kadib markii Israel ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee aqoonsata Somaliland, taasoo Tehran u aragto tallaabo khatar ku ah “Axis of Resistance”-ka Iran hoggaamiso.
Warbixintan waxay muujinaysaa,sida Somaliland ay uga sii dhex muuqaneyso loollanka quwadaha caalamiga ah ee ka socda Geeska Afrika iyo Badda Cas, iyadoo goobteeda juqraafiyeed ay sii kordhinayso muhiimaddeeda militari iyo tan ganacsi.
Xigasho Fox-news