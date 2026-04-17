Iiraan ayaa si ramsi ah ugu dhawaaqday iney afar shuruudoood kusoo rogtay maraakiibta ka gudbaya marin biyoodka Hormus, sida ay ku warantay Wakaalada wararka ee Tasnim.
1. Maraakiibta maraya marinka waa iney ahaadaan maraakiib ganacsi oo kaliya.
2. Waa mamnuuc maraakiibta dagaalka iyo kuwa Milatarigu iney ka gudbaan marinka.
3. Maraakiibtu waa iney maraan wadada ay Iiraan u cayimtay oo kaliya, ma mari karaan meesha ay doonaan.
4. Maraakiibtu inta aysan marinka gelin waa iney la xidiidhaan oo ay wargaliyaan Ciidanka Kacaanka Iiraan.
Trump ayaa se dhankiisa sheegey in Iiraan aysan dib u xidhayn marinka Hormuz aysanna jirin wax xayiraad dhaqaale ah oo laga qaaday Dahraan; sidoo kale wuxuu sheegey in Israa|l aysan dib u weerarayn Lubnaan.