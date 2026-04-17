Madaxda Midawga Yurub Oo ku Dhawaaqay iney Maraakiib Dagaal u Dirayaan Marinka Hormus Xili Xiisadu Degtay.

Hogaamiyeyaasha Dalalka Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska iyo Talyaaniga oo maanta Paris ku shirey ayaa ku dhawaaqay iney maraakiib dagaal u dirayaan marin biyoodka Hormus si loo ilaaliyo ammniga iyo xoriyada maraakiibta isticmaasha marinkaasi.
Reer Yurub ayaa markan leh meesha Mareykanku ku wareeray annaga hanoo baneeyo.
Sidoo kale Hogaamiyaha Jarmalka ayaa fariin hanjabaada u direy Iiraan ayaa yidhi “Iiraan waa iney si degdega u joojisaa barnaamijkeeda nukliyeerka, waa iney joojisaa weerarada ay ku hayso ISRL iyo Dalalka Gacanka, sidoo kale waa iney furtaa marin biyoodka Hormus iyadoo aan wax lacag ah maraakiibta ka qaadayn.”
Sikastaba ha noqotee Hadalkan madaxda Yurub ayaa kusoo beegmaya xili la xaliyay carqabadii ka taagnayd Hormuz Islamarkaana uu Trump sheegay in ay lasoo xiriirayaan madaxda dalaka Yurub qaarkood markii hawshii marinka Hormus dhameeyay isagoo xusay in markii loo baahnaana waxba tari-waayeen.