Ma-dhabbaa In Heshiisyo Qarsoodi ah Uu Dhexmaray Madaxda Dalalka Jabuuti Somaliya Iyo Itoobiya.?

Wararka la isla dhexmarayo ayaa tilmaamaya in kulan dhowaan ka dhacay dalka Jabuuti oo ay ka qayb-galeen Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ka wada-hadleen soo jeedin ku saabsan bixitaan weyn iyo dib-u-habayn xuduudeed oo ka dhaca Geeska Afrika, kaas oo ku lug yeeshaan saddexda dal.
Sida qorshaha la soo jeediyay dhigayo, Jabuuti waxay isu beddeli doontaa dowlad si buuxda u Soomaali u ah, iyadoo lagu darayo dhulalka Diridhaba, Sitti, Harawo, magaalada Jabuuti iyo gobolka Awdal ee Soomaaliya, taasoo si wax ku ool ah u mideynaysa dhammaan deegaanada ay degaan beelaha Ciise iyo Gadabuursi, laguna hoos keeno dowlad cusub oo Jabuuti ah.
Itoobiya, dhankeeda waxay heli doontaa gacan ku haynta dhulka Canfarta ee hadda ka tirsan Jabuuti oo ah qiyaastii 80% dhulka guud ee Jabuuti, taasoo siinaysa marin toos ah oo ay ku gaarto Badda Cas, isla markaana bulshada Canfarta ee Jabuuti ay la midoobayaan walaalahooda Itoobiya.
Intaa waxaa dheer, guud ahaan dhulka Soomaalida ee ku jira Itoobiya ayaa lagu wareejin doonaa Jamhuuriyadda Soomaaliya, taasoo si weyn u beddeli karta xaaladaha siyaasadeed, qowmiyadeed iyo dhaqaale ee gobolka, isla markaana noqon karta xal waqti dheer saameyn ku yeesha Geeska Afrika.
W/Q: Prof Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamid