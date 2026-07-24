In ka badan 65,000 oo Qof oo Laga Daadgureeyay Kaymaha ka Holcaya Spain iyo Faransiiska

In ka badan 65,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay guud ahaan dalalka Spain iyo Faransiiska, iyadoo dabab waaweyn oo kaymo ah ay weli ka sii holcayaan qaaradda Yurub.
Qiyaastii 25,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay dalka Spain, halka in ka badan 20,000 oo kale lagu amray inay guryahooda ku nagaadaan, sida uu sheegay wakiilka dowladda ee gobolka Madrid, Francisco Martín, warbixintiisii ugu dambeysay.
Dhanka kale, dalka Faransiiska, in ka badan 44,000 oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan labadii maalmood ee la soo dhaafay, kadib dab kaymo oo xooggan oo ka kacay gobolka Gironde ee koonfur-galbeed ee dalka.
Dabka ayaa ilaa duhurnimadii Jimcaha (12:00 waqtiga maxalliga ah, 11:00 BST) baabi’iyay in ka badan 12,500 hektar oo kayn ah, wuxuuna sidoo kale gubay 53 guri iyo hal goob oo xero dalxiis ah, sida ay sheegtay guddoomiyaha gobolka, Sophie Brocas.
Brocas waxay sidoo kale ku dhawaaqday daadgureyn dheeraad ah oo taxaddar ahaan looga sameynayo degmooyinka Arès, Andernos, Le Temple, iyo Saumos, si loo ilaaliyo badbaadada shacabka.