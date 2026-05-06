Iran Oo Sheegtay Inay ka Hortagtay Weeraro Drones Oo Lagu Qaaday jasiiradda Qeshm Ee Hormuz.

Mas’uuliyiinta Iran ayaa sheegay in dhawaaqyo xooggan oo laga maqlay jasiiradda Qeshm Island ee ku taalla marin-biyoodka Hormuz ay ka dhasheen nidaamyada difaaca cirka oo la tacaalayay diyaarado yar-yar oo basaasiin ah (drones), iyadoo aan wax qarax ama khasaare ah la soo sheegin.
Maamulka gobolka Hormozgan Province ayaa sheegay in dhawaaqyada ay sababeen difaacyada cirka oo beegsanayay drones sahmin ah, iyagoo si cad u beeniyay wararka sheegaya in waxyeello ka dhacday jasiiradda.
Bayaan-kan ayaa yimid kadib warar hore u sheegayay qaraxyo ka dhacay jasiiraddan istiraatiijiga ah ee ku taalla marin-biyoodka muranku ka taagan yahay.
Inkasta oo uu jiro xabbad-joojin u dhexeysa Iran iyo Mareykanka, wararku waxay tilmaamayaan in difaacyada cirka Iran ay dhowr jeer soo rideen drones toddobaadyadii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan kuwo ka dhacay hawada caasimadda Tehran.