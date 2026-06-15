Israa’iil Oo 25 khabiir oo Somaliland ah U Furtay Tababar Ku Saabsan Maareynta Biyaha.

Wafdi ka kooban 25 khabiir iyo saraakiil sare oo ka socda Wasaaradda Horumarinta Biyaha Somaliland iyo hay’adaha biyaha ee dawladaha hoose ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay dalka Israa’iil, halkaas oo ay kaga qaybgalayaan barnaamij tababar oo ku saabsan maareynta waarta ee biyaha magaalooyinka.
Barnaamijka ayaa waxaa si rasmi ah u furay Ronny Yedidya Clein, oo ah Ergeyga Gaarka ah ee MASHAV ee Arrimaha Biyaha Adduunka. Waxa uu ka qaybgalayaasha ku soo dhaweeyay Israa’iil, isaga oo adkeeyay muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee lagu wajahayo caqabadaha la xidhiidha biyaha.
Masuuliyiinta Israa’iil ayaa sheegay in tababarkani uu qayb ka yahay dadaallada lagu xoojinayo aqoonta iyo khibradaha la xidhiidha maamulka biyaha, si loo taageero horumarka iyo adeegyada biyaha ee Somaliland.