Israa’iil Oo Baajiyay Dhageysiga Dacwadda Musuqmaasuqa ee Benjamin Netanyahu

Warbaahinta Israa’iil ayaa ku warrantay in la baajiyay dhageysiga dacwadda musuqmaasuqa ee Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu, ku dhowaad saacad ka hor waqtigii uu dhageysigu bilaaban lahaa.
Baajinta ayaa lagu sababeeyay arrimo amni oo uu codsaday qareenkiisa Amit Hadad, iyadoo dhageysigan uu qayb ka yahay dacwad dheer oo marar badan dib u dhacday oo ka dhan ah Netanyahu.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu wajahaa eedeymo culus oo ay ka mid yihiin laaluush, khiyaano iyo ku xadgudub kalsooni, kuwaas oo uu ku lug leeyahay kiisas musuqmaasuq oo muddo dheer soo jiitamayay.