Israa’iil oo xasuuq iyo cunaqabatayn balaadhan ka wada Gaza

HNN: Weerarro ay Israa’iil fulisay ayaa dilay ugu yaraan afar Falastiiniyiin ah oo ku kala sugnaa Marinka Gaza, sida ay sheegeen dhakhaatiir iyo mas’uuliyiin caafimaad oo maxalli ah, inkastoo “xabbad-joojin” la isku raacay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay.

Dhakhaatiirta ayaa sheegay in hal qof lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay meel u dhow tuulada dhexe ee al-Mughraq, halka laba kale lagu dilay rasaas iyo duqeyn ka dhacday agagaarka magaalada Gaza. Koonfurta Gaza, mas’uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ciidamada Israa’iil ay toogteen haweeney 40 jir ah oo ku sugnayd Khan Younis.

Tani waxay timid kadib markii militariga Israa’iil ay sheegeen, iyaga oo aan wax caddeyn ah soo bandhigin, in ciidamadoodu ay dileen dhowr dagaalyahan oo ka tirsan Xamaas gudaha Gaza tan iyo Jimcihii.

Weriyaha Al Jazeera ee Gaza City, Hind Khoudary, ayaa sheegtay in saddex Falastiiniyiin ah ay toogteen diyaarado yaryar oo aan duuliye lahayn (drone) oo nooca quadcopter ah meel u dhow isgoyska al-Kuwait iyo agagaarka waxa loo yaqaan Netzarim Corridor, oo ah aag kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta Gaza.

“Waxaa sidoo kale jira xadgudubyo iyo jebin joogto ah oo ka dhan ah dadka halkan jooga, duqeymo maalinle ah, diyaaradaha drone-ka oo si joogto ah hawada uga guuxaya, iyo calaamadaha jaallaha ah oo sii fidaya gudaha Marinka Gaza,” ayay tiri, iyadoo ula jeedda calaamadaha muujinaya aagga ay maamusho ciidanka Israa’iil.

Hadalladeeda ayaa yimid iyadoo ciidamada Israa’iil ay sii wadaan ballaarinta waxa loo yaqaan “Khadka Jaallaha ah”, halkaas oo Israa’iil ay ku kala qaybisay dhulka Falastiiniyiinta qaybo kala duwan. Aag bari ah oo daboolaya qiyaastii 60 boqolkiiba deegaanka ayaa hoos yimaada xukunka militariga Israa’iil, halka Falastiiniyiinta, intooda badan barakacayaal ah,  lagu cidhiidhiyey meelaha haray ee galbeedka.

“Tani waxay ka dhigan tahay in dad badan la toogan doono. Qof kasta oo ka gudba calaamadahan jaallaha ah waa la tooganayaa lana dilayaa, taasoo xaddidaysa xorriyadda dhaq-dhaqaaqa.”

Cunto iyo daawooyin yaraaday

Khoudary ayaa sheegtay in yaraanta cuntada iyo daawooyinka ay weli aad u daran tahay, iyadoo ay jirto go’doominta ay Israa’iil saartay gargaarka soo galaya Marinka Gaza.

“Daawooyinka caadiga ah lama heli karo, sidaas darteed dadka qaba kansarka ama sonkorowga ayaa ku dhibtoonaya inay helaan daaweyn,” ayay tiri. “Markii xabbad-joojintu bilaabatay, waxaa la filayay 600 gaari oo gargaar ah maalintii, balse waxa soo gala waa qiyaastii 150 ilaa 190 gaari oo keliya. Dadka halkan jooga waxay sheegayaan inaysan haysan cunto.”

Ugu yaraan 800 Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii ay dhaqan gashay “xabbad-joojinta”, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Falastiin. Israa’iil waxay sheegtay in dagaalyahanno Falastiiniyiin ah ay dileen afar askari oo ka tirsan ciidamadeeda muddadaas gudaheed.

Heemaal News Network.

Xog Cusub oo Laga Helay Ninkii Weeraray Hotel uu ku Sugnaa Trump

Dawlada Somaliya Oo Muddo kooban Xirtay Madaxda Maamula Shirkadda Favori Ee...
Xuutiyiinta Yemen Oo Qorsheynaya inay Lacag kusoo Rogan Maraakiibta ka Gudbaya...
Taliska Ciidamada Booliska Oo Dalbaday In Laga Caawiyo soo Qabashada Nin...
Xiisada jasiiradaha Falkland oo xoogaysatay iyo Maraykanka oo la saftay Arjantiin

Israa’iil Oo Sheegatay Inay Imaaraadka Carabta Gaysay Nidaamkeeda Difaaca ee Iron Dome

Falklands Dispute Reignited Amid Controversial Claims and Geopolitical Tensions
At least four people killed in Israeli attacks in Gaza despite ‘ceasefire’
Iran executes former atomic agency employee amid Mossad spy claims
Russia in no rush to resume Ukraine peace talks, Lavrov says
Iran’s embassy in Austria criticized the “two-faced behavior” of the European Union’s...
Trump has proposed a $1.5 trillion military budget.
US Gulf Allies: Do Not Stop the War

“Xasan Sheekh waa Tuug Dhulkeenii ayuu Dhacay kasoo Bax Villa Somaliya”...

Israa’iil oo xasuuq iyo cunaqabatayn balaadhan ka wada Gaza
by Heemaal
Mucaaradka Israa’iil Oo Maanta U Midoobay Inay Xukunka ka Tuuraan...
by Heemaaln
Taliye ka Tirsan Ciidamada Iran Oo Mar kale u Hanjabay...
by Heemaaln
Markus Babbel oo ku fogaaday Salah “Wuxuu ahaa mid aad u...
Juventus oo u heelan helista Bernardo Silva oo ka huleelaaya Mancity
Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa iyo Newcastle oo tartan ugu...
Guuldarradii Arsenal ka soo gaartay Manchester City ayaa si sahlan uga...
Macluumaad iyo hagaha isticmaalka Daawada Trulicity ee daawaynta casriga ah...
by Heemaal
Xasaasiyadda cuntada ee nidaamka difaaca jirka iyo dheefshiidka
by Heemaal
Kansarka ku dhaca dabnaha iyo sida ugu fudud ee loo...
by Heemaal
10-ka dawo ee ka caawiya xanuunka subbaga (kolestaroolka sare), ka...
by Heemaal
Sobobta dad gaar ah loogu qoro daawada Xultophy ee xanuunka...
by Heemaal
Qalabka casriga ah ee Neefsiga ee Flaem LightNeb iyo sida...
by Heemaal
Daraasaad: Saameynta Blueberry ee Xusuusta iyo Shaqada Maskaxda
by Heemaal
Cadaadiska Dhiigga Sare (Hypertension): Fahamka, Kahortaga, iyo Maareynta
by Heemaal
Ozempic: Daawada Semaglutide iyo Isticmaalkiisa Macaanka Nooca 2-aad
by Heemaal
Dhibaatooyinka iyo faa’iida laga helo qaadashada dawada Insulin Aspart Sanofi...
by Heemaal
Fiitamiinadan waxay noqon karaan kuwo halis ah hadii aad badsato
by Heemaal
Jawaabaha jirka ee yaraanta iyo badida nafaqada vitamin D-ga
by Heemaal
Xog Cusub oo Laga Helay Ninkii Weeraray Hotel uu ku...
Dawlada Somaliya Oo Muddo kooban Xirtay Madaxda Maamula Shirkadda Favori...
Xuutiyiinta Yemen Oo Qorsheynaya inay Lacag kusoo Rogan Maraakiibta ka...
Taliska Ciidamada Booliska Oo Dalbaday In Laga Caawiyo soo Qabashada...
Xiisada jasiiradaha Falkland oo xoogaysatay iyo Maraykanka oo la saftay...
Israa’iil Oo Sheegatay Inay Imaaraadka Carabta Gaysay Nidaamkeeda Difaaca ee...
“Xasan Sheekh waa Tuug Dhulkeenii ayuu Dhacay kasoo Bax Villa...
Israa’iil oo xasuuq iyo cunaqabatayn balaadhan ka wada Gaza
Mucaaradka Israa’iil Oo Maanta U Midoobay Inay Xukunka ka Tuuraan...
Taliye ka Tirsan Ciidamada Iran Oo Mar kale u Hanjabay...

Haaland oo aaminsan in ay ku guulaysanayaan horyaalka Premier...

Dhibaatada Tottenham way sii socotaa: – Hadda xaaladdu aad...

Manchester United oo xaraash iyo eryis iskugu daraysa toddoba...

Mohamed Salah wuxuu helay war xun wax yar ka...

Dhibaatooyinka isu dheellitirka (balance problems) sababaha keena
by Heemaal
Dib-u-celinta Caanaha ee Ilmaha Yar (Infant Reflux)
by Heemaal
Cudurka ku dhanaca ganaca ee halista badan iyo sida loo...
by Heemaal
Nalal biligleeya iyo cod ma yarayn karaan cudurka Alzheimer’s? Cilmi-baare...
by Heemaal