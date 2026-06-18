Israel Oo Xiriirka u Jartay Madaxa Diblomaasiyadda Midowga Yurub Markii Ay ku Eedeysay Midab-takoorkii “Apartheid”

Dowladda Israel ayaa ku dhawaaqday inay joojisay dhammaan xiriirkii ay la lahayd Kaja Kallas, oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub, kadib markii lagu eedeeyay inay Israel la barbar dhigtay nidaamkii midab-takoorka (Apartheid) ee hore uga jiray Koonfur Afrika.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel, Gideon Saar, ayaa sheegay inuu joojinayo dhammaan xiriirka iyo wada-shaqeynta ay la leeyihiin Kallas ilaa ay si rasmi ah uga laabanayso hadalladaas. Saar wuxuu sheegay in isbarbardhigga Israel iyo nidaamkii Apartheid-ka uu yahay eed culus oo aan la aqbali karin.
Wararka ayaa sheegaya in Kallas la sheegay inay hadalladan ka jeedisay kulan gaar ah oo ka dhacay Mexico bishii hore, halkaas oo ay ku barbar dhigtay sida Israel ula dhaqanto Falastiiniyiinta iyo nidaamkii Apartheid ee Koonfur Afrika. Hase yeeshee, Kallas si cad uma aysan xaqiijin mana aysan beenin hadallada loo nisbeeyay.
Dhankeeda, Kallas waxay ku baaqday in wada-hadalka la sii wado, waxayna ku celisay in Midowga Yurub uu taageersan yahay xal laba dowladood ah (Israel iyo Falastiin) isla markaana uu kasoo horjeedo deegaamaynta Israel ee Daanta Galbeed.
Arrintan ayaa sii kordhisay xiisadda u dhexeysa Israel iyo Midowga Yurub, iyadoo dalal badan oo Yurub ah ay dhawaan si weyn u dhaleeceeyeen dagaalka Gaza iyo siyaasadaha Israel ee ku wajahan Falastiiniyiinta.