Jaamacada Carabta oo Hogaamiye Cusub Dooratay.

Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta ayaa si rasmi ah u ansixiyay magacaabista diblomaasi reer Masar ah, Nabil Fahmy, oo loo doortay Xoghayaha Guud ee cusub ee Jaamacadda Carabta, kadib kulan heer wasiir ah oo ka dhacay magaalada Cammaan ee dalka Urdun.
Go’aankan ayaa yimid kadib codsi iyo wadatashi dhexmara dalalka Carabta, iyadoo Fahmy uu helay taageerada inta badan xubnaha Jaamacadda Carabta. Sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay dhinacyada shirka, xilka cusub ayaa si rasmi ah uu ula wareegi doonaa 1-da Luulyo 2026, kadib marka uu dhamaado muddo xileedka xoghayaha hadda.
Nabil Fahmy, oo hore u soo noqday Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Masar intii u dhaxaysay July 2013 ilaa June 2014, ayaa loo arkaa diblomaasi khibrad dheer leh oo muddo ka shaqeynayay arrimaha caalamiga ah iyo diblomaasiyadda gobolka Carabta.
Magacaabistiisa ayaa lagu tilmaamay mid muujinaysa sii socoshada doorka Masar ee hoggaanka Jaamacadda Carabta, iyadoo Fahmy uu hore uga soo shaqeeyay safaarado muhiim ah, isla markaana uu ka mid yahay aqoonyahannada siyaasadda dibadda ee ugu caansan gobolka.
Mas’uuliyiinta Jaamacadda Carabta ayaa sheegay in xilka cusub uu Fahmy ka hor iman doono caqabado waaweyn, oo ay ka mid yihiin xiisadaha gobolka, xoojinta midnimada Carabta, iyo dib u habeynta doorka ururka ee arrimaha caalamka.
Xoghayaha guud ee hadda, Ahmed Aboul Gheit, ayaa la filayaa inuu xilka wareejiyo marka uu dhammaado muddadiisa, taas oo si rasmi ah u fureysa bog cusub oo hoggaanka Jaamacadda Carabta ah.
Nabil Fahmy ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xilka ula wareego bartamaha sanadkan, kadib ansixinta kama dambaysta ah ee heer madaxeedka Jaamacadda Carabta.