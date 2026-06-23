Xuutiyiinta Oo Mar kale Somaliland uga Digay Martigalinta Saldhig Isreal.

Hoggaamiye sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Ansaarullaah ee Yemen ayaa ka digay joogitaanka ciidamada Israa’iil ee ku sugan biyaha dhuleed ee Soomaaliya, isagoo sheegay in ciidamo noocaas ah loo aqoonsan doono bartilmaameed sharci ah.
Mohammed al-Farah, oo ka tirsan xafiiska siyaasadda Ansaarullaah, ayaa Isniintii sheegay in dhaqdhaqaaqyada Israa’iil ee Soomaaliya ay yihiin arrin walaac leh, isagoo xusay in Badda Cas iyo marin-biyoodka Bab al-Mandab ay leeyihiin muhiimad istaraatiiji ah oo aad u weyn.
“Wixii dhaqdhaqaaq ah ee ay halkaas ka sameeyaan cadowga Sahyuuniga waxaa loo arki doonaa isku day lagu doonayo in lagu xukumo marin-biyoodka muhiimka ah isla markaana lagu wiiqo amniga gobolka oo dhan, oo ay ku jirto Sacuudiga,” ayuu yiri.
Al-Farah wuxuu sheegay in joogitaanka ciidamada Israa’iil ee biyaha Soomaaliya uu khatar ku yahay amniga qaranka Yemen. Wuxuu intaas ku daray in hoggaamiyaha Ansaarullaah, Cabdulmaalik Badreddiin al-Huuthi, uu hore u sheegay in joogitaan militari oo ay Israa’iil ama Mareykanku ku yeeshaan Somaliland loo tixgelin doono khatar toos ah oo si adag looga jawaabi doono.
Sida uu sheegay, joogitaan kasta oo noocaas ah wuxuu noqon doonaa “xarriiq cas” aan la oggolaan karin in la gudbo, waxaana loo aqoonsan doonaa bartilmaameed sharci ah.
Mas’uulkan Ansaarullaah ayaa sidoo kale sheegay in amniga Badda Cas aysan khasab ku ahayn saldhigyo shisheeye ama joogitaan ciidan oo ajnabi ah, balse ay tahay masuuliyad saaran dalalka gobolka iyo waddamada ku teedsan xeebaha Badda Cas.
Bishii Diseembar 2025, Israa’iil ayaa aqoonsatay Somaliland. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid tallaabadaas, iyadoo ku tilmaantay mid sharci darro ah isla markaana ku celisay in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, dalal iyo ururro caalami ah oo dhowr ah ayaa diiday go’aanka Israa’iil, iyagoo ka digay saameynta uu ku yeelan karo xasilloonida gobolka iyo tan caalamka.