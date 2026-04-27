Kenya Oo Guddi u Saartay Baarista Shilalka Diyaaradaha ee Somaliya iyo Koonfurta Suudaan

Wasiirka Gaadiidka iyo Waddooyinka ee Kenya, Davis Chirchir, ayaa magacaabay guddi heer qaran ah oo baari doona shilalka diyaaradaha la xiriira Kenya ee ka dhacay Bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan.
Go’aanka ayaa lagu shaaciyay bayaan rasmi ah oo ku taariikhaysan 24-ka Abriil, iyadoo wasiirku adeegsanayo awoodaha uu siinayo Xeerka Duulista Rayidka ee Kenya. Tallaabadan ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhayaan walaacyada ku saabsan badbaadada duulista gobolka.
“Anigoo adeegsanaya awoodaha uu i siiyay sharciga, waxaan dhisayaa Guddiga Baarista Shilalka Diyaaradaha,” ayaa lagu yiri bayaanka, iyadoo la muujinayo sida dowladda Kenya ay u doonayso in ay si nidaamsan u wajahdo arrimaha badbaadada hawada.
Guddiga waxaa hoggaamin doona khubaro sare oo ka kala socda milatariga, duulista rayidka iyo waaxda injineernimada. Waxaa guddoomiye u ah Captain Peter Maranga, waxaana ku xigeenno u ah Fredrick Kabunge iyo Engineer Fredrick Aggrey Opot. Kooxdu waxay isu keentay xirfadlayaal leh khibrad ballaaran oo caalami ah.
Waajibaadka guddigan ayaa ah inuu dib u eego warbixinnada hordhaca ah ee shilalka diyaaradaha shantii sano ee la soo dhaafay, gaar ahaan kuwa ay soo gudbiyeen Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ee ku saabsan diyaaradaha Kenya laga leeyahay ama ay maamulaan. Sidoo kale, guddigu wuxuu baari doonaa xogta, wareysan doonaa khubarada, wuxuuna soo jeedin doonaa tallaabooyin looga hortagi karo shilal mustaqbalka.
Guddiga waxaa loo oggolaaday inuu la shaqeeyo khubaro dheeraad ah oo caalami ah haddii loo baahdo, si loo xaqiijiyo in baaritaanku uu waafaqsan yahay heerarka caalamiga ah ee badbaadada duulista.
Dhismaha guddigan ayaa daba socda dhacdooyin dhowaan ka dhacay gobolka. Bishii Maarso 2025, diyaarad nooca DHC-5D Buffalo ah oo ay maamusho shirkadda Trident Aviation Ltd ayaa ku burburtay meel u dhow Mogadishu.
Sanadkii 2020, diyaarad gargaar caafimaad siday oo ay lahayd African Express Airways ayaa lagu soo riday meel u dhow Bardale, iyadoo lagu eedeeyay kooxda Al-Shabaab.
Dhacdooyin kale oo dhowaan dhacay waxaa ka mid ah degitaan degdeg ah oo ay samaysay diyaarad Skyward Express ah iyo shil kale oo ka dhacay garoonka Aden Adde International Airport, inkastoo aysan khasaaro nafyeed ka dhalan.
Koonfurta Suudaan, diyaarad gargaar sidday oo u rarnayd hay’adda Samaritan’s Purse ayaa ku burburtay sanadkii 2025, halka duuliye Kenyan ah, Michael George Oluoch Nyamodi, uu ka badbaaday weerar cirka ah oo ka dhacay Suudaan.
Falanqeeyayaal ayaa sheegaya in guddigan cusub uu qayb ka noqon karo dadaallada ballaaran ee lagu xoojinayo badbaadada duulista Bariga Afrika, iyadoo isku xirka hawada ee gobolka uu sii kordhayo, gaar ahaan meelaha ay saameeyeen colaadaha.
Guddiga ayaa la filayaa inuu warbixin dhammaystiran soo saaro laba bilood gudahood, taasoo ay ku jiri doonaan talooyin lagu hagaajinayo badbaadada duulista ee Kenya iyo guud ahaan gobolka.