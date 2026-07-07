Tuesday, July 7, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Laba Qarax Oo ka Dhacay Hotel Uu ku Sugaa Madaxwaynaha Faransiiska

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Labo qarax oo xooggan ayaa ka dhacay magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya, xilli uu halkaas booqasho rasmi ah ku joogo madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron. Qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow hoteelkii uu degenaa madexweyne Macron, hase yeeshee isaga wax dhaawac ah ma soo gaarin, waxaana uu sii watay kulamadii uu la lahaa madaxweynaha Suuriya, Ahmed al-Sharaa.

Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee hoggaamiye ka socda Midowga Yurub ku tago Suuriya tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore Bashar al-Assad, dabayaaqadii 2024.