Laba Qarax Oo ka Dhacay Hotel Uu ku Sugaa Madaxwaynaha Faransiiska

Labo qarax oo xooggan ayaa ka dhacay magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya, xilli uu halkaas booqasho rasmi ah ku joogo madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron. Qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow hoteelkii uu degenaa madexweyne Macron, hase yeeshee isaga wax dhaawac ah ma soo gaarin, waxaana uu sii watay kulamadii uu la lahaa madaxweynaha Suuriya, Ahmed al-Sharaa.
Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee hoggaamiye ka socda Midowga Yurub ku tago Suuriya tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore Bashar al-Assad, dabayaaqadii 2024.