Maxkamada Mumbai Oo Dhagaysatay Dacwada 43 Somali Burcad-badeednimo Lagu Eedeyay

Afartan iyo saddex muwaadiniin Soomaali ah oo lagu soo eedeeyay falal la xiriira burcad-badeednimo ayaa qirtay dambiyada lagu soo oogay intii ay ka hor muuqanayeen maxkamad ku taalla magaalada Mumbai ee dalka Hindiya, iyagoo sidoo kale codsaday in loo fududeeyo xukunka lagu ridi doono.
Eedeysanayaashan ayaa ka mid ahaa 44 qof oo Ciidanka Badda Hindiya ay qabteen bishii Maarso 2024, kaddib hawlgallo lagu soo furtay labada markab ee MV Ruen iyo Al-Kambar 786, kuwaas oo la sheegay in la afduubay, halka shaqaalihii saarnaana lagu haystay madax-furasho.
Sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Hindiya, ciidamada badda ayaa soo badbaadiyay shaqaalihii maraakiibta, waxaana eedeysanayaasha loo gudbiyay booliiska magaalada Mumbai si loo bilaabo dacwadaha ka dhanka ah.
Dowladda Hindiya ayaa ku soo oogtay dacwado ay ka mid yihiin afduub lagu dalbanayay madax-furasho, ku xadgudubka sharciga la-dagaallanka burcad-badeedda badda, sharciga hubka, sharciga baasaboorrada iyo sharciga ajaanibta.
Qoraal ay u gudbiyeen maxkamadda, 43-ka eedeysane ayaa sheegay inay ku jiraan xabsi ku-meel-gaar ah muddo ku dhow laba sano, isla markaana ay la kulmeen dhibaatooyin ay sabab u yihiin kala duwanaanshaha luqadda, dhaqanka, cuntada iyo hab-nololeedka, iyadoo aysan jirin ehel ama saaxiibo u garab taagan.
Waxay sidoo kale sheegeen inay si iskood ah u qirteen dambiyada, ayna si buuxda u fahmeen eedaha loo haysto, iyagoo caddeeyay inaan lagu qasbin go’aankaas.
Eedeysanayaashu waxay maxkamadda ka codsadeen in loo tixgeliyo duruufahooda, iyagoo sheegay in tani ay tahay markii ugu horreysay ee lagu soo eedeeyo fal noocan oo kale ah, isla markaana ay yihiin dad sabool ah oo ka soo jeeda dal xiriir diblomaasiyadeed wanaagsan la leh Hindiya.
Maxkamadda ayaa dib u dhigtay go’aanka kiiska, si ay eedeysanayaasha u siiso waqti dheeraad ah oo ay dib ugu eegaan go’aankooda ka hor inta aan si rasmi ah loo aqbalin qirashadooda ama loo ridin xukunka.