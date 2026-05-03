Sunday, May 3, 2026
Maalgashato ka Socday Dalka Israel Oo soo Gaaray Caasimada Somaliland Ee Hargeysa.

by Heemaaln
Wafti maalgashadayaal dhinaca beeraha ah oo ka soo jeeda Waddanka Israel, ayaa maanta booqasho ku tegay Wasaaradda Horumarinta Beeraha Jamhuuriyadda Somaliland.

Weftiga ayaa Somaliland u yimid inay xog-ogaal u noqdaan fursadaha maalgashi ee beeraha Somaliland.

Kulankaas waxa hoggaaminaayay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland Engineer. Cabdirisaaq Axmed Gaas, waxaana goob-joog ka ahaa Agaasimaha Waaxda qorshaynta Maxamed Sahal Iidle iyo la-taliyayaasha wasaaradda Beeraha.