Guddiga Doorashada isku sidkan ee Golayaasha Deegaanka iyo Wakiilada Maamul Goboleedyada ayaa soo saaray Jadwal doorasho xili Dalka uu wajahayo Xaalad adag oo ka dhashay arimaha Doorashada.
Dowladda Federaalka ayaa shaacisey in ay doorasho qof iyo cod ah ka qabanayso Dowlad-goboleedyadeeda oo idil marka kaga reebo Puntland.
Jubbaland waxa doorashada DFS loo asteeyey Gobolka Gedo oo badanaa noqda xuddunta khilaafka Muqdisho & Kismaayo.
