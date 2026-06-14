Madaxwayne Ciro Oo la Kulmay Dhigiisa Israel..(Sawiro)

9
Sawirro laga soo qaaday madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro iyo wafdigiisa gaaray Israa’iil, oo shir jaraa’id oo uu la qabtay madaxweynaha Israa’iil, Isaac Herzog , ka dib kulan qado ah la qaadanaya saraakiil sare oo Israa’iil ah oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda , madaxii hore ee Mossad iyo xubno kale
Sawirro laga soo qaaday madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro iyo wafdigiisa gaaray Israa’iil, oo shir jaraa’id oo uu la qabtay madaxweynaha Israa’iil, Isaac Herzog , ka dib kulan qado ah la qaadanaya saraakiil sare oo Israa’iil ah oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda , madaxii hore ee Mossad iyo xubno kale