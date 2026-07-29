“Madaxwayne Hadii aad Caadi Tahay Damiir Laawaha Caafimaadka ka Qabo Dadka Bukaanka ah..” Xisbiga Kaah by Heemaaln July 29, 2026 July 29, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 25 Gudomiyaha Baarlamaanka Carabta Oo si Adag Uga Hadlay Markab Lagu Weeraray Biyaha Qadar Ciidamada Booliiska Jabuuti Oo Xabsiga Dhigay Nin Hooyadii Khamri Siiyay. Madaxwayne Xasan Sheekh Oo la Kulamay RW Abiy Ahmed Sacuudiga Oo Mar kale Sharuud ku Xiray ku Biirista Heshiiska Ibraahimiyada Ee Israel 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Wasiirka W-Caafimaadka Oo si Fool-xun Ula Hadlay Bukaanada Kalyaha Oo Cabasho Muujiyay. next post Suldaan Cabdiwahaab Cige Oo si Adag ula Hadlay M/Kuxigeenka Somaliland Oo Xir-xiray Odayaal Taageeray