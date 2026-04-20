Monday, April 20, 2026
Madaxweynaha Masar Oo Qaabilay Wafdigii Lataliyaha Trump ee Africa iyo Carabta

Madaxweynaha Masar Abdel Fattah El-Sisi oo madaxtooyadiisa ku qaabisay Lataliyaha Trump ee Africa iyo Carabta Massad Boulos ayaa u sheegay sida uu diidan yahay qorshaha qorshaha Israel ku kala qaybinaysa Soomaaliya.

“Madaxweyne Abdel Fattah el-Sisi ayaa sidoo kale muujiyay dadaallada Masar ay ku bixineyso xasillinta Geeska Afrika, isaga oo si cad u diiday tallaabo kasta oo halis gelin karta amniga iyo xasilloonida dalalka ku yaalla gobolkaas” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada Masar.

Masar ayaa halis wayn u arragta qorshaha Isreal ee geeska Africa.

You Might Be Interested In

