Maraykanka Oo soo Bandhigay Qorshe cusub Oo wax ka Beddelaya Gargaarka Uu Bixiyo

Maamulka Donald Trump ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo wax ka beddelaya sida Mareykanku u bixiyo gargaarka caalamiga ah, iyadoo la doonayo in gargaar toos ah lagu beddelo iskaashi ganacsi.
Qorshahan oo lagu magacaabo “ganacsi beddelka gargaar” ayaa ujeedkiisu yahay in dalalka helaya gargaarka lagu dhiirrigeliyo inay galaan heshiisyo ganacsi iyo maalgashi, halkii ay si joogto ah uga heli lahaayeen taageero lacag ah.
Maamulka Mareykanka ayaa sheegay in gargaarka caalamiga ah uusan mar walba keenin horumar waara, isla markaana uu abuuro ku-tiirsanaan, sidaas darteedna loo baahan yahay in la xoojiyo ganacsiga iyo maalgelinta si loo kobciyo dhaqaalaha dalalkaas.
Qorshahan cusub wuxuu sidoo kale la xiriiraa dhimista doorka hay’adaha caalamiga ah sida Qaramada Midoobay iyo hoos u dhigista maalgelinta barnaamijyada gargaarka.
Dhanka kale, khubaro badan ayaa ka digay in tallaabadan ay saameyn ku yeelan karto dalalka saboolka ah, maadaama ay yarayn karto gargaarka degdegga ah ee ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof.