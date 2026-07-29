Mareykanka oo Sheegay Inaan Cuno-qabateynta Laga Qaadin Sh. Xasan Dahir Aweys

Dowladda Mareykanka ayaa dib u habeyn ballaaran ku sameysay liiskeeda cunaqabateynta, iyadoo Waaxda Hantida Mareykanka ee OFAC ay cusbooneysiisay diiwaanno badan oo ku jiray nidaamka dadka iyo hay’adaha ay saaran yihiin cunaqabateynta.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah dadaal ay OFAC ku hagaajinayso saxnaanta iyo hufnaanta liiskeeda, iyadoo meesha laga saarayo ama la sixayo diiwaanno duugoobay, kuwa aan hadda jirin iyo magacyo ama xog dhowr jeer ugu soo noqnoqday liiska.
Magaca Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa si gaar ah uga dhex muuqday cusbooneysiintii OFAC.
Laakiin tani macnaheedu ma aha in Mareykanku cunaqabataynta ka qaaday Xasan Daahir Aweys.
Diiwaanka rasmiga ah ee OFAC wuxuu weli ku qoranyahay Xasan Daahir Aweys, waxaana lagu lifaaqay magacyo kale oo uu horey ugu adeegsan jiray ama loogu aqoonsan jiray, sida Sheikh Hassan Dahir Aweys, Hassan Dahir Awes, Shaykh Hassan Dahir Awes iyo magacyo kale oo badan.
OFAC waxay diiwaannada qaarkood u mideysay hal diiwaan oo nadiif ah, si bangiyada iyo hay’adaha kale ee maaliyadeed ay si fudud ugu aqoonsadaan qofka cunaqabateynta saaran, halkii ay magacyo isku qof ah ugu arki lahaayeen diiwaanno badan oo kala duwan.
Liisaska cunaqabateynta Mareykanka waxay muddo dheer noqdeen kuwo aad u ballaaran, waxaana ku jiri kara kumannaan qof, shirkado iyo hay’ado.
Muddo sannado ah waxaa dhici karta in:
qof cunaqabateysan uu leeyahay magacyo kala duwan;
magaca qof lagu qoro siyaabo kala duwan;
shirkad ama hay’ad la diiwaangeliyay ay markii dambe meesha ka baxdo;
qof ku jira liiska uu geeriyoodo;
hal qof ama hay’ad dhowr jeer loogu qoro diiwaanka;
xogtii hore ay noqoto mid duugoobay ama u baahan sixitaan.
Arrimahaas waxay bangiyada iyo hay’adaha maaliyadeed ku keenaan shaqo dheeraad ah marka ay baarayaan macaamiishooda, gaar ahaan marka ay adeegsanayaan nidaamyada loo yaqaan sanctions screening, oo ah baaritaan lagu hubinayo in qof ama hay’ad aysan ku jirin liisaska cunaqabateynta.
Sidaas darteed, OFAC waxay dib u habeyn ku sameysaa diiwaannada si nidaamku u noqdo mid si fudud loo baaro, khaladaadkana loo yareeyo.
Qodobka ugu muhiimsan ayaa ah in Xasan Daahir Aweys uusan ka bixin liiska cunaqabateynta Mareykanka.
OFAC waxay hadda si cad ugu qortay diiwaankeeda magaca Hassan Dahir Aweys iyo magacyo kale oo loo isticmaalo aqoonsigiisa, iyadoo qofka lagu calaamadeeyay qaybta cunaqabateynta Soomaaliya.
Sidaas darteed, haddii war lagu sheego in “Xasan Daahir Aweys laga saaray liiska Mareykanka”, taasi waxay noqon lahayd fasiraad khaldan oo ka dhalan karta in la isku khaldo diiwaan la mideeyay iyo cunaqabateyn laga qaaday.
Waxa dhacay ayaa ah in xogtiisa la habeeyay oo magacyo is-dul saarnaa la isku xiray ama la saxay, laakiin magaca iyo cunaqabateyntu weli way taagan yihiin.
OFAC waxay Xasan Daahir Aweys ku dartay liiskeeda cunaqabateynta Soomaaliya 13-kii Abriil 2010, iyadoo fulinaysay Executive Order 13536 oo ku saabsan dadka lagu eedeeyay inay gacan ka geystaan colaadda Soomaaliya.
Diiwaanka rasmiga ah ee OFAC ee 13 Abriil 2010 wuxuu si cad ugu taxayaa Hassan Dahir Aweys dadka lagu daray liiska cunaqabateynta.
Arrintan waxay sidoo kale la xiriirtay cunaqabateyntii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu Xasan Daahir Aweys ku daray liiska cunaqabateynta 12 Abriil 2010, isagoo ku saleeyay qaraarkii 1844 ee 2008.
Cunaqabateynta Mareykanka ee noocan ah waxay si gaar ah muhiim ugu tahay nidaamka maaliyadeed.
Qofka ama hay’adda ku jirta liiska OFAC waxaa laga yaabaa in hantidiisa ama danaha hantidiisa ee ku jira awoodda Mareykanka la xannibo, sidoo kalena hay’adaha Mareykanka iyo dadka ku hoos jira sharciga Mareykanka ay wajahaan xayiraado ku saabsan macaamilada lala sameynayo qofkaas, iyadoo ku xiran nooca cunaqabateynta.
Tani waxay sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa bangiyada iyo shirkadaha caalamiga ah ee isticmaala nidaamyada baaritaanka cunaqabateynta, maadaama ay si adag u hubiyaan in macaamiladoodu aysan ku lug yeelan qof ku jira liisaska OFAC.
Waxaa muhiim ah in la fahmo in arrintan aysan ku koobnayn Mareykanka oo keliya.
Qaramada Midoobay waxay Xasan Daahir Aweys ku dartay liiskeeda cunaqabateynta Soomaaliya 12 Abriil 2010. Qoraalka Qaramada Midoobay wuxuu ku sheegay inuu ahaa hoggaamiye siyaasadeed iyo fikir oo sare oo ka tirsanaa kooxo hubeysan oo Soomaaliya ka jiray, isla markaana uu ku lug lahaa falal ay Qaramada Midoobay u aragtay kuwo khatar ku ah dowladda ku-meelgaarka ahayd iyo ciidamada AMISOM.
Diiwaanka Qaramada Midoobay wuxuu sidoo kale muujinayaa in magaca Xasan Daahir Aweys uu leeyahay magacyo kale oo badan oo loo yaqaan, taasoo qayb ka ah sababta ay muhiim u tahay in nidaamyada cunaqabateynta si sax ah loo habeeyo.
Xasan Daahir Aweys wuxuu muddo dheer ahaa shaqsi caan ku ahaa siyaasadda iyo kooxaha hubeysan ee Soomaaliya. Sidaas darteed, marka magaciisa lagu arko isbeddel ku yimaada liiska OFAC, waxaa si fudud u dhalan karta su’aal ah in Mareykanku ka qaaday cunaqabateyntii.
Laakiin xogta rasmiga ah ee OFAC waxay muujineysaa in taasi aysan dhicin.
Isbeddelku wuxuu ahaa mid farsamo iyo maamul oo lagu hagaajinayo diiwaanka, waxaana magaca Xasan Daahir Aweys lagu mideeyay magacyo iyo diiwaanno is-dul saarnaa. OFAC weli waxay ku hayaa liiska cunaqabateynta Soomaaliya.
Ujeeddadu waa in cunaqabateyntu si sax ah u gaarto qofka ama hay’adda loogu talagalay, iyadoo laga fogaanayo in bangiyada iyo hay’adaha maaliyadeed ay la kulmaan xog isku dhex yaacsan.
Tusaale ahaan, haddii hal qof lagu qoro shan magac oo kala duwan, bangi ayaa laga yaabaa inuu u maleeyo inay yihiin shan qof oo kala duwan. Marka xogta la mideeyo, waxaa si cad loo fahmi karaa in magacyadaasi ay dhammaantood yihiin qof keliya.
Sidaa darteed, in diiwaan la tirtiro ama la mideeyo mar walba ma lahan macnaha ah in cunaqabateyntii la qaaday.
Dib u habeynta ay OFAC ku sameysay liiskeeda cunaqabateynta waa tallaabo farsamo oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo saxnaanta xogta iyo in la fududeeyo baaritaanka ay sameeyaan bangiyada iyo hay’adaha maaliyadeed.
Xasan Daahir Aweys ayaa ka mid noqday dadka xogtooda dib loo habeeyay, iyadoo magacyo iyo diiwaanno is-dul saarnaa la mideeyay. Hase yeeshee, cunaqabateyntii Mareykanka ee saarneyd Xasan Daahir Aweys lama qaadin. Magaciisa ayaa weli ku jira liiska rasmiga ah ee OFAC, iyadoo diiwaanka la saxay oo keliya.
Sidoo kale, cunaqabateynta Qaramada Midoobay ee Xasan Daahir Aweys weli waxay ku saleysan tahay liiska cunaqabateynta Soomaaliya, sida ka muuqata xogta rasmiga ah ee Golaha Ammaanka.