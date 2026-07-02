Israa’iil Oo Maanta Laga Xusay Weerarkii Xamaas Ee 7-dii Oktoobar 2023

Dadka ku nool Israa’iil ayaa xusay 1,000 maalmood tan iyo weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa’iil 7-dii Oktoobar 2023, iyagoo dalka oo dhan ku qabtay munaasabado xusuus, aamusnaan iyo bannaanbaxyo.
Magaalada Tel Aviv, kumannaan qof ayaa u lugeeyay Fagaaraha La Haystayaasha oo noqday xarunta ugu weyn ee ololaha lagu dalbanayo sii deynta xubnaha qoysaska iyo saaxiibbada ay Xamaas afduubtay.
Weerarkii ay Xamaas qaaday ayaa sababay dhimashada ku dhowaad 1,200 oo qof, halka 251 qof loo kaxaystay Marinka Qasa iyagoo la haystayaal ah.
Ololihii militari ee ay Israa’iil xigay ku qaaday Qasa ayaa lagu dilay in ka badan 73,000 oo qof, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka ee Qasa oo ay maamusho Xamaas, tirooyinka ay soo saarto oo Qaramada Midoobay ay u aragto kuwo lagu kalsoonaan karo.