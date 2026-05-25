Maxkamada Sare oo Go’aan ka soo Saartay Doorashadii Koonfur Galbeed

Maxkamada sare ee dalka ayaa maanta si rasmi ah u ansixisay natiijooyinkii doorashooyinka Golayaasha Deegaanka iyo Golaha Wakiillada ee South West State of Somalia, kadib markii guddiga doorashooyinka iyo soohdimaha qaranka ay maxkamadda u gudbiyeen dokumentiyada iyo warbixinnada la xiriira habraacii doorashadaasi.
Go’aankan kasoo baxay Maxkamadda Sare ayaa loo arkaa tallaabo sharciyeed oo muhiim ah, maadaama uu si rasmi ah u dhammeystirayo hannaankii sharci ee doorashooyinka ka dhacay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed.
Ansixinta maxkamadda waxay sidoo kale xoojinaysaa sharciyadda golayaasha cusub ee la soo doortay, kuwaas oo hadda si buuxda u guda geli kara waajibaadkooda maamulka iyo matalaadda shacabka.
Wararka laga helayo xarumaha dowladda ayaa sheegaya in Maxkamadda Sare ay dib u eegis ku sameysay dhammaan dukumentiyada la xiriira doorashada, cabashooyinkii la gudbiyay iyo habraacyadii ay raaceen guddiyada doorashada, kahor inta aysan soo saarin go’aanka kama dambaysta ah ee ansixinta.
Maxkamaddu waxay caddeysay in doorashooyinkaasi ay u dhaceen si waafaqsan shuruucda iyo habraacyada u degsan doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka.
Doorashooyinkan ayaa ahaa kuwo muhiimad weyn u leh maamulka Koonfur Galbeed, maadaama lagu soo doortay xubnaha golayaasha deegaanka iyo wakiillada matalaya shacabka, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaaraya maamulka deegaanada, horumarinta adeegyada bulshada iyo xoojinta dowladnimada heer deegaan.
Guddiga doorashooyinka iyo soohdimaha qaranka ayaa la sheegay inay Maxkamadda Sare u gudbiyeen warbixin faahfaahsan oo ku saabsan habkii loo maareeyay doorashada, goobihii codbixinta, tirada ka qeybgalayaasha iyo natiijooyinka kama dambaysta ah ee kasoo baxay doorashooyinkaasi.
Ansixinta maanta ayaa ka dhigan in guddiga doorashada uu si rasmi ah u soo gabagabeeyay shaqadii loo igmaday ee la xiriirtay doorashooyinka Koonfur Galbeed.
Falanqeeyayaal siyaasadeed ayaa sheegaya in go’aanka Maxkamadda Sare uu muhiim u yahay xasilloonida siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan xilli ay jiraan dadaallo lagu xoojinayo nidaamka dimuqraadiyadeed iyo hirgelinta doorashooyin heer deegaan ah oo shacabka ay si toos ah uga qeyb qaataan.
Waxay sidoo kale tilmaamayaan in ansixinta maxkamaddu ay meesha ka saareyso hubanti la’aan kasta oo sharci oo ku saabsan natiijooyinka doorashadaasi.