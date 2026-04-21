Pakistan Oo Shaacisay Xog Cusub oo ku Saabsan Qabsoomida Wadahadallada.

Pakistan weli ma aysan helin jawaab rasmi ah oo xaqiijinaysa in Iran ay ka qeyb galeyso wada-hadallada nabadda ee ka dhici doona Islamabad, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta dalkaas.
Attaullah Tarar ayaa sheegay in xaaladda aysan waxba isk abadelin oo ilaa iyo hadda aaney war ka haynin dhanka Iiraan.
Tarar wuxuu sheegay in Pakistan, oo ah dhexdhexaadiyaha, ay “si joogto ah ula xiriirayso Iran isla markaana ay waddo dariiqa dublamaasiyadda iyo wada-hadalka,” isagoo intaa ku daray in go’aanka Iran ee ka qeybgalka wada-hadallada ka hor dhammaadka xabbad-joojinta laba toddobaad ah ay tahay “muhiim”.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Pakistan ay “dadaallo dhab ah ku bixisay sidii ay hoggaanka Iran ugu qancin lahayd inay ka qayb galaan wareegga labaad ee wada-hadallada, dadaalladaasna ay weli socdaan,” sida uu ku sheegay qoraal uu ku daabacay bartiisa X .