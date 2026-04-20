Qiimaha Lagu kala Iibsanayo Neefka Lo’da ah Ee Nigeria Oo 2000 Doolar ku Dhaw.

Waddanka Afrika ugu dadka badan ee Nigeria ayaa laga dareemayaa sicir barar xooggan oo sameeyey Sayladaha xoolaha ee dalkaas gaar ahaanna Lo’ada oo si weyn dalkaas loogu tiirsan yahay.

Warbaahinta Business Insider Africa ayaa sheegtay in neefka Lo’da ah magaalada Lagos lagu kala iibsiinayo 1,630 oo Dollar taas oo xataa ka badan lacagta lagu kala iibsado qaybo ka mid ah Baabuurta dalkaas laga helo.

Qiimaha Hilibka ee Nigeria ayaa marba marka ka dambaysa sii qaaliyoobaya taas oo bannaanka keenta baahida loo qabo in dalkaas loo soo dhoofiyo xoolo aad u badan.

