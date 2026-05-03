R.Wasaaraha Jarmalka Oo Sheegay in Maraykanku weli yahay Xubibta Ugu Muhiimsan NATO

Ra’iisul Wasaaraha Jarmalka, Friedrich Merz, ayaa carrabka ku adkeeyay in Maraykanku weli yahay lammaanaha ugu muhiimsan ee isbahaysiga NATO, inkastoo ay jiraan kala duwanaansho aragtiyeed oo u dhexeeya labada dhinac.
Wareysi uu siiyay warbaahinta ARD, Merz wuxuu sheegay inuu weli aaminsan yahay muhiimadda doorka Maraykanka ee NATO, isaga oo yareeyay xiisadaha la sheegay inay kala dhexeyaan isaga iyo madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump.
Hadalkan ayaa yimid kadib markii Washington ay shaacisay qorshe ay ciidamo uga saarayaan Jarmalka. Si kastaba, Merz wuxuu beeniyay in arrintan ay xiriir la leedahay khilaafka ka dhashay istaraatiijiyadda Trump ee ku wajahan Iiraan, isaga oo si cad u sheegay: “Wax xiriir ah ma leh.”
Hadalkan ayaa muujinaya dadaalka Jarmalka ee ah inuu ilaaliyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay Maraykanka, xilli ay jiraan caqabado siyaasadeed oo soo kala dhex galay labada dhinac.