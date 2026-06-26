RW Giorgia Meloni:”Taliyaanigu Marna kama Qaybgelin Dagaal ka dhan ah Iiraan”

Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa sheegtay in dalkeeda uusan waligiis ka qaybgelin dagaal ka dhan ah Iran.
Meloni ayaa sheegtay in Xoghayaha Guud ee NATO Mark Rutte uu si khaldan u fahmay nooca duulimaadyada laga oggol yahay Talyaaniga, balse uu markii dambe saxay hadalkiisa oo caddeeyay arrinta.
Iyadoo ka hadlaysay gabagabada shirkii 36-aad ee wadajirka ah ee dowladaha Talyaaniga iyo Faransiiska, Meloni waxay sheegtay in Talyaanigu “uusan wax ka hayn” fulinta “ballanqaadyadiisa iyo heshiisyada la xiriira isticmaalka saldhigyada milatari.”
Shalay, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran Esmail Baghaei ayaa bartiisa X ku faafiyay muuqaal wareysi uu Mark Rutte siiyay Fox News. Muuqaalkaas waxaa laga maqlayaa Xoghayaha Guud ee NATO oo sheegaya in ku dhawaad 500 oo diyaaradood oo Mareykan ah ay ka duuleen saldhig Mareykan ah oo ku yaalla Talyaaniga intii lagu jiray howlgalka “Epic Fury.”
Isaga oo ka jawaabaya hadalkaas, Baghaei ayaa sheegay in hadalka Xoghayaha Guud ee NATO uu muujinayo in NATO ay ka qayb qaadatay dagaal sharci-darro ah oo ka dhan ah dal madax-bannaan oo xubin ka ah Qaramada Midoobay.
Wuxuu intaa ku daray in “NATO iyo dalalka xubnaha ka ah ee go’aankaas ka qayb qaatay ay tahay in lala xisaabtamo.”